Pruzzo: “Inter fatica ma deve crescere. Manca qualità di Eriksen”

Roberto Pruzzo

La vittoria dell’Inter a Sassuolo restituisce fiducia sul cammino nerazzurro in campionato. Tuttavia, secondo Roberto Pruzzo manca la qualità di Eriksen. Ecco le sue parole, in collegamento con “La Domenica Sportiva”.

FATICA– L’Inter soffre un pessimo avvio in Champions League, mentre in campionato è seconda. Secondo Roberto Pruzzo i presupposti sono ottimi per i nerazzurri: «Per quello che si vede in campo, l’Inter in Europa non ha vinto una partita. In campionato fa fatica, ma ha una rosa di giocatori di grandissimo livello. Credo che possa crescere, che debba crescere. Ieri il Sassuolo si è fatto due gol da solo. Se l’Inter non è chiamata a fare la partita, può sfruttare questa forza fisica, questa qualità che ha in avanti».

MANCANZE – Tuttavia, anche se non lo nomina, Pruzzo ritiene che Christian Eriksen sia una grande mancanza in questa Inter: «Credo che l’Inter manchi nel poter costruire partite quando sono complicate. Soprattutto, la qualità di un giocatore in mezzo al campo che in questo momento non ha, o se ha è relegato in panchina, e credo che a gennaio andrà pure via».