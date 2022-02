Pruzzo: «Inter, 20′ Derby hanno tolto certezze. Lautaro Martinez fuori…»

L’ex bomber della Roma, Roberto Pruzzo, in collegamento alla DS su Rai 2, ritiene che l’Inter abbia perso certezze dalla sconfitta nel Derby. Critico nei confronti di Lautaro Martinez

TUTTO APERTO − Pruzzo sul campionato e il momento dei nerazzurri: «Campionato equilibrato, non ci sono squadre perfette. Sembrava che l’Inter fosse destinata a vincere questo campionato facilmente invece nelle ultime tre settimane ha fatto fatica. Quindi, campionato molto aperto e in bilico fino alla fine. KO dei nerazzurri? Grande merito di Alessio Dionisi, la squadra gioca bene e a viso aperto con tutte. L’Inter, quei 20′ nel Derby, gli hanno tolto certezze e poi Lautaro Martinez sembra fuori da qualsiasi schema. Difficile non riuscire a trasformare in gol le occasioni create. Spogliatoio? Mi sembra che sia in linea con quello che è il programma dell’allenatore. La squadra è con lui, inevitabile che qualche scontento ci sia, ma il momento sicuramente sarà superato».