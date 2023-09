Pruzzo: «Frattesi per Inter-Milan? Inzaghi ci pensi, uno in calo»

Pruzzo promuove Frattesi per il derby Inter-Milan di dopodomani, a seguito della doppietta in Italia-Ucraina di martedì. L’ex attaccante dà un consiglio a Inzaghi per un cambio di formazione: ne ha parlato a Radio Radio Mattino.

STATO DI FORMA – Roberto Pruzzo non esclude cambi di formazione nel derby Inter-Milan: «A me Nicolò Barella sembra, insieme a Federico Dimarco, quello che forse ha speso di più nell’inizio di questa stagione. Sembrano i due più in difficoltà, poi c’è il vantaggio di avere Henrikh Mkhitaryan che ha bisogno di tirare il fiato. C’è Hakan Calhanoglu che si è ritagliato quel ruolo lì, dove c’è meno concorrenza. Quando hai un giocatore come Davide Frattesi che ti dà alternative e ti mette nelle condizioni di allungare la squadra io credo che un allenatore ci debba pensare, anche sostituendo Barella che nelle ultime due partite ha fatto poco. Ha dato la sensazione di essere in calo, poi c’è la fortuna che i cambi sono tanti. Poi sappiamo che Inzaghi i cambi li fa sempre agli stessi minuti, c’è anche necessità di alternare perché le partite cominciano a essere ravvicinate».