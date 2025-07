Pruzzo: «Dumfries? L’Inter più ne vende meglio è! Ridare forza»

Pruzzo ritiene Dumfries tutt’altro che incedibile per l’Inter e consiglia il club nerazzurro a vendere più giocatori possibili.

VENDERE – Su Radio Radio, Roberto Pruzzo così su Dumfries: «Secondo me l’Inter più ne vende meglio è, dopo tante stagioni e due finali perse. Lo zoccolo duro, come gli italiani e forse Lautaro Martinez, è giusto che rimanga. 4-5 di quelli che possono anche non avere grande rilievo al livello tecnico, poi dopo quel ciclo devi ridare vigoria e forza. Altrimenti la stagione può permettersi in una stagione… Se c’è qualche scontento meglio vada, il problema è che l’Inter deve rimanere sempre competitiva e questo non è mai facile».