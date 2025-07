Pruzzo: «Dodo la metà di Dumfries, ma ha sorpreso in questo!»

Pruzzo si esprime su Dodo, valutato dall’Inter nell’eventualità di una partenza di Denzel Dumfries. Ecco come si è espresso l’ex giocatore.

RENDIMENTO CONTINUO – Ecco l’intervento di Roberto Pruzzo su Radio Radio per quanto riguarda l’eventuale switch in fascia dell’Inter tra Denzel Dumfries e Dodo: «Dodo è la metà di Dumfries fisicamente ma quest’anno a Firenze ha fatto una stagione fantastica. Non decide tanto in avanti perché di gol non ne fa tanti, ma ha avuto questa continuità di rendimento che ha sorpreso per certi versi. Giocatore che ha delle attenzioni, l’impressione è che possa andare, c’era pure il Barcellona. Lì la Fiorentina è un attimino scoperta, ma potrebbe utilizzare un ragazzo della Juve Stabia, che è suo. La Fiorentina sta cercando di lavorarci».