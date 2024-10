Pruzzo ci crede: «Roma, la gara con l’Inter nel momento giusto»

Pruzzo crede nella sua Roma, che domenica sera sfiderà l’Inter allo Stadio Olimpico. Un test molto importante per entrambe le squadre.

ESORTAZIONE – A parlare in favore e in sostegno della Roma, prossima avversaria dei nerazzurri, l’ex attaccante giallorosso Roberto Pruzzo. Su Radio Radio Mattino Sport e News, crede nel poter fare risultato domenica sera all’Olimpico: «Si può battere l’Inter, si possono fare dieci punti in quattro partite. Danno l’idea che l’allenatore sia sempre in bilico, ogni domenica e ogni allenamento. Per fortuna c’è il campo. Ora ci sono due partite da non sottovalutare e che ti potrebbero dare una svolta. La partita contro l’Inter arriva nel momento giusto, perché hai recuperato dei giocatori, ha un po’ più di fiducia, è passata un’altra settimana. Quindi, vediamo».

Un Roma-Inter già significativo: test probante!

TEST – Roma-Inter sarà un test probante per entrambe le squadre. I nerazzurri, dal canto loro, vogliono ripartire al meglio dopo questa sosta di ottobre, che ha riservato gioie ai vari nazionali impegnati. Ben nove gol realizzati, con tanto di doppietta anche per Marko Arnautovic, contro la Norvegia di Haaland. Ora si ricomincia. L’Inter vorrebbe iniziare meglio, anche rispetto al post pausa nazionali di settembre, quando la squadra di Simone Inzaghi incappò in una brutta settimana in termini di risultati, pareggiando contro Monza e Manchester City e perdendo contro il Milan.