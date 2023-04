Pruzzo: «Correa, il nulla! Inzaghi? All’Inter ognuno fa ciò che vuole»

L’Inter non riesce ad ingranare. In campionato è la bruttissima copia della grande squadra che si vede in Champions League. Pruzzo si esprime su Correa e Inzaghi

SITUAZIONE IMPENSABILE − Roberto Pruzzo, in collegamento su Radio Radio, si esprime sul momento dei nerazzurri: «È una cosa che si trascina da troppo tempo, Inzaghi è un po’ l’alibi per tutti. I giocatori inconsciamente hanno snobbato il campionato convinti di poter vincere senza sforzarsi più di tanto le partite facili, non hai più riferimenti. L’Inter si trova in una situazione impensabile. Lukaku fa fatica, Correa non fa niente durante la partita. Bastoni fa una grande partita a Lisbona e in quella dopo non la becca mai. Inzaghi funziona nella partita secca, ma fa fatica quando c’è da gestire un gruppo. Fa fatica a tenere il gruppo. All’Inter ognuno fa più o meno quello che vuole».