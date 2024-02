Pruzzo consiglia la Roma: «Con l’Inter nessuna marcatura a uomo»

Pruzzo si esprime su Roma-Inter nell’antivigilia del match dell’Olimpico. L’ex giocatore giallorosso prova a mandare consigli a De Rossi.

CONSIGLIO − In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Roberto Pruzzo suggerisce a Daniele De Rossi in vista di sabato: «Non penso che ci saranno accorgimenti particolari. L’Inter è un avversario di livello superiore, l’attenzione deve aumentare perché non puoi concedergli tanto. Non puoi fare però una marcatura a uomo, devi fare quello che hai fatto finora. Fare bene la fase difensiva contro giocatori che non ti perdonano, ma la classifica e i risultati ti permettono di giocare una partita più tranquilla».