Pruzzo senza entusiasmo: «Bonny? È quello che offre il mercato italiano»

Pruzzo parla di Bonny, che potrebbe presto diventare un giocatore dell’Inter. L’ex centravanti non si entusiasta più di tanto.

MERCATO ITALIANO – Roberto Pruzzo a Radio Radio Mattino Sport e News parla così di Bonny verso l’Inter: «Ci stavano dietro in tanti, ha fatto bene, non ha fatto chissà tanti gol, ma è quello che offre il mercato italiano. Ad esempio vedevo anche Lucca, che ha una cifra esagerata. Offre poco il calcio italiano e Bonny ha una sua logica, il nostro campionato, sugli attaccanti, è militato. Chivu lo ha allenato, sa qual è il suo potenziale. Ci sono delle realtà in questo momento che hanno un vantaggio enorme. L’ho visto giocare, mi sembra buono, così come Pellegrino. Se lo prendono sanno dove vanno incontro».