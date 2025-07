Tronchetti Provera: «Inzaghi? I tifosi ci sono rimasti male! Inter, Ora nuovo stimolo»

Marco Tronchetti Provera, in collegamento Radio, ha parlato dell’ultima stagione dell’Inter, per poi ricollegarsi al nuovo tecnico nerazzurro, Chivu.

INTOPPO – Marco Tronchetti Provera, vicepresidente di Pirelli ed ex storico sponsor dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai GR Parlamento durante il programma “La Politica nel Pallone”. Tra i temi trattati, l’ampia sconfitta subita dai nerazzurri in Champions League contro il Paris Saint-Germain e il nuovo percorso iniziato da Cristian Chivu. Queste alcune delle sue parole: «Un risultato così pesante non si era mai visto prima – ha ammesso Tronchetti – ed è un primato negativo che deve servire da stimolo per ripartire con forza. L’Inter ha bisogno di qualcosa di straordinario per lasciarsi alle spalle una serata davvero deludente. Dal mio punto di vista, quella contro il PSG è stata una battuta d’arresto paragonabile al 5 maggio o alla gara di Monaco di Baviera. Momenti in cui la squadra ha perso credibilità».

Inter, con Chivu una nuova era! Gestione Inzaghi sbagliata

NUOVA ERA – Provera poi, fa un passaggio anche su Chivu, nuovo allenatore dell’Inter: «Come calciatore ha dato tanto all’Inter e credo abbia la testa e la determinazione giuste per intraprendere un percorso positivo anche in panchina. Naturalmente, servono mesi per valutare davvero. È cresciuto nel club e ha sempre dimostrato carattere. Tutti ne apprezzano la serietà e la dedizione: è un buon punto di partenza. Inzaghi? Molti tifosi ci sono rimasti male, soprattutto sapendo che la notizia era già nota all’interno dello spogliatoio. Le scelte personali vanno rispettate, ma forse questa comunicazione ha tolto un po’ di forza morale alla squadra».