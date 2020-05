Protocollo medico invariato, la Serie A con la paura quarantena – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto sul protocollo medico. Per la ripresa della Serie A resta invariata la norma sulla quarantena.

NODO QUARANTENA – La Figc ha ottenuto ieri l’ok al protocollo partite, ma il via libera del cts è arrivato insieme alla pretesa che dal documento sparisse qualunque riferimento al futuro “mitigamento” della quarantena. Per gli scienziati questa norma al momento è immutabile. Per Figc e Lega Serie A invece è la spada di Damocle che rischia di far saltare il banco.

QUESTIONE GOVERNATIVA – Le indicazioni di natura medica del nuovo protocollo ricalcano in toto quelle del protocollo per le sedute di allenamento. Ovvero quarantena di 14 giorni in un posto concordato con il medico dell’Asl per i contatti stretti del positivo, ma facoltà di allenarsi. Al momento non sono previsti sconti per nessuno. Quando sarà cambiata la norma dell’ordinanza del 21 febbraio del ministero della salute che prevede la quarantena con sorveglianza attiva, sarà per tutti i cittadini. Non per una categoria. Su questo aspetto al momento nessuna deroga. Se i dati della curva di contagi continueranno ad essere incoraggianti anche i vincoli per la ripresa del campionato potrebbero diventare meno stringenti. Serve l’appoggio di una legge statale.