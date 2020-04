Protocollo FIGC, nuovi giocatori positivi al virus? Ecco cosa succederebbe

In base ai documenti integrali pubblicati dalla Gazzetta dello Sport e divisi in due parti (VEDI articolo) sorge una domanda: cosa succederebbe se un giocatore dovesse risultare ancora una volta positivo dopo la ripresa degli allenamenti?

CORONAVIRUS – Il protocollo inviato dalla FIGC al Governo per la possibile ripresa degli allenamenti spiega, tra le altre cose, come comportarsi in caso di positività di un calciatore durante il ritiro e dunque dopo la ripresa degli allenamenti: il soggetto dovrà essere isolato in una stanza areata, senza che nessuno possa accedervi a parte le squadre di emergenza. In caso di accertata positività si procederà a isolamento fiduciario, pulizia e sanificazione dei locali, ripristino delle misure di distanziamento e sospensione temporanea degli allenamenti fino alla ripetizione dei test molecolari e sierologici, ripetuti ogni 5-7 giorni.