Prolungamento contratti: braccio di ferro tra ECA e sindacato – Sky

Condividi questo articolo

Con l’emergenza Coronavirus in pieno atto e la consapevolezza che la stagione potrebbe prolungarsi oltre il 30 giugno, è di grande attualità il problema dei contratti in scadenza: su questo argomento si rischia un braccio di ferro a livello europeo

L’emergenza Coronavirus ha costretto il mondo dello sport e del calcio allo stop forzato, stop che sta provocando ingenti perdite a tutto il settore. Si ragiona sempre di più, inoltre, sulla possibilità che la stagione si concluda oltre il 30 giugno creando un problema di non poco conto per quanto riguarda i contratti in scadenza. Secondo “Sky Sport” su questo si sta creando un braccio di ferro a livello europeo tra ECA e il FIF-pro, il sindacato internazionale dei calciatori. L’ECA vorrebbe trattare individualmente i prolungamenti, mentre il sindacato chieda vengano prolungati tutti di default alle stesse condizioni senza trattative.