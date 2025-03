Probierz (CT Polonia): «Zielinski e Zalewski? Uomini chiave, lezione!»

Sia Zielinski che Zalewski non potranno aiutare la Polonia di Probierz domani contro Malta. Il CT ha rimarcato l’utilità dei due giocatori dell’Inter.

MANCANZA – Domani la Polonia giocherà contro Malta e va a caccia del secondo successo consecutivo, dopo la prima partita vincente in Lituania. Si tratta ovviamente delle partite di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026. Il CT della Polonia, Michal Probierz ha parlato in conferenza stampa rimarcando ancora una volta la mancanza di Zielinski e Zalewski: «Ci mancano Piotr Zielinski e Nicola Zalewski, ma questa è anche una lezione per noi: dobbiamo saper far fronte anche senza giocatori chiave. Nelle qualificazioni potrebbero verificarsi infortuni e cartellini e dobbiamo essere preparati a questo, a cosa fare dopo. I giocatori che hanno giocato bene nella partita contro la Lituania hanno sicuramente la possibilità di giocare di nuovo. Le critiche sono normali e concordo con alcune opinioni e non con altre. Le aspettative nei confronti della nazionale polacca sono molto alte e i miei giocatori ne sono consapevoli. Nessuno si sottrae alle proprie responsabilità, ognuno deve assumersele». Sia Zielinski che Zalewski sono rimasti ad Appiano Gentile, per recuperare dai rispettivi infortuni. L’esterno ritornerà prima del centrocampista ex Napoli e potrebbe già farlo subito dopo questa sosta per le nazionali contro l’Udinese.