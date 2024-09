Probabile formazione Udinese-Inter, 2 novità e una bagarre – CdS

Vigilia di Udine, match valido per la sesta giornata di campionato, si gioca domani alle 15 al Bluenergy Stadium. Oggi rifinitura dei nerazzurri, con Inzaghi che cambierà qualcosina. La probabile formazione di Udinese-Inter.

RISCATTO – L’Inter è chiamata subito al riscatto, dopo aver subito la prima sconfitta stagionale, quella contro il Milan domenica sera. I nerazzurri incontreranno l’Udinese di Kosta Runjaic, che ieri ha parlato in conferenza stampa nell’antivigilia del match. La Beneamata ha vinto solamente due volte nelle prime cinque uscite di campionato, pareggiando anche a Genova e a Monza. Manca, dunque, ancora il successo in trasferta. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Nicolò Barella, che ne avrà almeno per due/tre settimane. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Inzaghi dovrebbe attuare due novità e c’è un dubbio offensivo a sciogliere.

La probabile formazione di Udinese-Inter: attese novità

PROBABILI – Oggi in mattinata l’Inter farà la sua solita rifinitura ad Appiano Gentile, per poi dirigersi verso Udine dalle 17.30. Lavoro tattico durante questa settimana per i ragazzi di Inzaghi, attesi a rispondere velocemente. Per quanto riguarda la formazione, Inzaghi dovrebbe varare due cambi, rispetto alla serata storta del derby: dentro Yann Aurel Bisseck e Piotr Zielinski a discapito di Benjamin Pavard ed Henrikh Mkhitaryan. Un ballottaggio, invece, in attacco tra Lautaro Martinez e Mehdi Taremi: uno dei due affiancherà Marcus Thuram. La probabile formazione di Udinese-Inter, secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Taremi.