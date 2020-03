Prisco, il figlio: “Inno mi commuove sempre. Amore Inter, tutto nacque cosÃ¬”

Prisco, il figlio: “Inno mi commuove sempre. Amore Inter, tutto nacque così”

Condividi questo articolo

Luigi Maria Prisco, figlio di Peppino, è stato intervistato sulle pagine di “Tuttosport”. Tanti divertenti aneddoti sull’amore del padre per l’Inter, dall’inno al clima nei derby, passando per la nascita della passione nerazzurra

TIFOSO – Luigi Maria Prisco, figlio di Peppino, torna indietro nel tempo: «Quante urla, come si agitava, si sfogava. Doveva farlo sennò diceva che stava male per tutta la settimana. L’affetto che ricevo ancora oggi dai tifosi dell’Inter è una cosa incredibile. Peppino se ne è sempre sbattuto del politicamente corretto, ha sempre detto quello che pensava. Ha incarnato la figura del tifoso. Era uno di loro che casualmente faceva il vice presidente…»

COMMOZIONE – La cosa che ha commossa di più il figlio di Peppino Prisco? «Vedere la domenica dopo la sua scomparsa, in tutti gli stadi, striscioni dedicati a lui. È un’immagine che non riesco a togliermi dalla testa. E oggi? Tutte le volte al termine di “C’è solo l’Inter”. Quella strofa, la sua immagine sugli schermi e quell’applauso da parte di tutto lo stadio. Cosa direbbe se fosse qui in questo periodo? Ci romperebbe le palle da morire. Non vedere l’Inter, non vedere nessuna partita probabilmente sarebbe stato troppo, non ce l’avrebbe fatta».

AMORE – Com’è nato questo amore per l’Inter? Il figlio di Peppino Prisco racconta: «Un giorno vengono a cena due amici di famiglia, due soci fondatori del club. Arrivano con un vassoio di pasticcini Alemagna perché l’Inter ha vinto il derby e dobbiamo festeggiare. Da quel momento i nerazzurri entrarono per sempre dentro mio padre. Obbligato a tifare? No. Ma fino a 4 anni mio padre è riuscito a tenermi nascosto l’esistenza di altre squadre. I giorni prima del derby era molto teso, durante si scatenava. A chi era più legato? Per Facchetti c’era ammirazione. Ronaldo e Meazza sono i due giocatori che ha amato di più».

Fonte: Luca Uccello – Tuttosport.