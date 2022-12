Prina: «Fabbian è molto forte, futuro all’Inter? Presto per dirlo»

Luca Prina, ex allenatore della Primavera del Chievo, ha parlato riguardo Giovanni Fabbian, centrocampista in prestito dall’Inter alla Reggina, a Radio Sportiva.

OTTIMO – Luca Prina loda le qualità di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 in prestito dall’Inter alla Reggina: «È ottimo, ad oggi è il capocannoniere della Reggina. All’inizio sono giocatori non conosciuti che non sai come possono rendere. Sono ragazzi che però poi si adattano e capiscono molto bene quella che è la categoria. Alla fine diventano funzionali e squadre come la Reggina probabilmente vanno oltre quelli che erano i pronostici di inizio anno. Secondo me è la dimostrazione che in Italia ci sono ma bisogna farli giocare». Il centrocampista lanciato da Filippo Inzaghi è già a quota 5 reti in stagione in Serie B.

FUTURO – Prina ha poi continuato parlando del futuro del classe 2003: «Dubito Fabbian possa far parte della rosa dell’Inter l’anno prossimo. Semplicemente per il livello dei centrocampisti nerazzurri. Detto ciò, Fabbian è un giocatore molto forte. Penso anche farà un altro step in Serie A, un prestito magari alla stessa Reggina se dovesse salire. Da lì poi si inizierà a capire che strada prenderà la sua carriera». L’ex Primavera Inter è anche oggi titolare nella sfida al vertice per il campionato cadetto (vedi articolo).