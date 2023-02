Primo round Milan, decide Brahim Diaz: Tottenham KO. Fischi agli ex Inter

Termina 1-0 Milan-Tottenham, andata degli ottavi di finale di Champions League con il gol decisivo di Brahim Diaz. Niente da fare per i fischiatissimi ex Inter Conte e Perisic. Ritorno però tutto aperto a Londra

PRIMO ATTO − Match ricco di intensità a San Siro tra Milan e Tottenham con il ritorno a Milano degli ex Inter Antonio Conte e Ivan Perisic, puntualmente fischiati dai supporter rossoneri. L’avvio del Milan è positivissimo: minuto 7′, va via Theo Hernandez a sinistra, cross in mezzo e Brahim Diaz infila Forster per l’1-0. Gli Spurs provano a reagire conquistando il dominio territoriale del match. La più grande palla-gol arriva intorno alla mezz’ora con Kane che prende la traversa, ma tutto fermato per offside in partenza di Son. Nella ripresa, stesso canovaccio: Milan organizzato in ripartenza e Tottenham che gioca, Ma è più la squadra di Pioli a sfiorare il raddoppio che gli Spurs ad avvicinarsi al pareggio. Clamorosa doppia occasione al minuto 78: prima De Ketelaere e poi Thiaw, in entrambi i casi manca la precisione sotto porta.