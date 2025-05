Il primo Milan-Bologna va al Diavolo: Gimenez entra e rimonta

Il Milan vince contro il Bologna 3-1, rimontando nuovamente da posizione di svantaggio. Decisivo Gimenez. Ora la finale di Coppa Italia.

ALTRA RIMONTA – A Milano c’è l’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A, che è peraltro un antipasto della finalissima di Coppa Italia che si terrà mercoledì 14 a Roma: ossia Milan-Bologna. Le due squadre, proprio in vista della finale, fanno un po’ di turnover: Conceicao non convoca Leao, mentre Italiano decidere di preservare Santiago Castro. Match comunque importante in ottica Champions League, visto che la squadra rossoblù ha 62 punti, un punto in meno della Juventus quarta; mentre i rossoneri sono dietro a 57. Ma una vittoria, volendo, potrebbe rimettere in corsa il Diavolo. Al 16′ arriva la prima occasione del match che capita sui piedi di Pulisic, ma l’americano è stoppato sul più bello da Beukema. La risposta del Bologna arriva prima con Dominguez, il quale riscalda i guantoni di Maignan, e poi con Orsolini, che calcia alle stelle un rigore in movimento. Dopo tre minuti di secondo tempo, però, Orsolini trova una grande conclusione per la tredicesima marcatura in campionato. Il Milan, come succede spesso, rimonta. Prima segna Gimenez al 72′ e sei minuti più tardi sorpassa Pulisic. Nel finale, clamorosa occasione per Cambiaghi che al 90′ ma Maignan mura tutto. Al 92′ Gimenez chiude la partita facendo 3-1.

MILAN-BOLOGNA 3-1

48′ Orsolini (B), 72′ e 90’+2′ Gimenez, 78′ Pulisic