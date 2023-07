Prima Pagina IN Edicola: Lukaku, altro che Inter: accordo Juventus!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

LUKAKU ALLA JUVENTUS: Romelu Lukaku sui social “colpisce” l’Inter, sostenendo che non si sarebbe tirata indietro nell’operazione per lui. Ma nel frattempo aspetta la Juventus: il club bianconero accelera per l’attaccante: altro che Inter, Massimiliano Allegri lo aspetta in America. Triennale pronto per lui che fa a braccio di ferro col Chelsea.

TUTTOSPORT

PARAGONE LAUTARO MARTINEZ: Fabrizio Ravanelli parla in un’intervista al quotidiano sportivo e paragona Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, a un attaccante in particolare: Jonathan David (seguito dalla Juventus).