Prima Pagina IN Edicola: Zhang-Inzaghi avanti insieme. Inter a meno 4

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

All’ultimo respiro. Pari Milan, Napoli e Inter più vicine: si accende la corsa Scudetto. Dopo il blitz in casa Juve. Zhang-Inzaghi avanti insieme. L’abbraccio finale e la grande festa nello spogliatoio: riscatto Simone.

TUTTOSPORT

Frenata Milan! I rossoneri bloccati a San Siro da un coraggioso Bologna e uno strepitoso Skorupski. Ora il Napoli è a un solo punto e l’Inter, con una partita in meno, si avvicina a meno quattro.