Prima Pagina IN Edicola: Vlahovic l’anti Inter. Un doppio ex: «Pioli lo merita»

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Seedorf esclusivo. Dalla Champions League allo Scudetto: parla un prof del calcio. «Pioli lo merita». «Inter più forte, ma il Milan più sereno grazie a lui: ora alla pari». «Inzaghi dispone della rosa migliore mentre i rossoneri hanno sempre uno spirito positivo. Italia indietro? Mancano gli stadi e c’è un problema Lega: ognuno persegue solo i propri interessi».

TUTTOSPORT

«L’anti Inter sei tu». Allegri a Vlahovic: l’anti Inter sei tu. Dusan in campo da solo con l’allenatore: prove di tiro, sfide e sorrisi pensando già alla finale di Coppa Italia contro i nerazzurri