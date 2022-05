Prima Pagina IN Edicola: trionfo Inter di rigore! Perisic protagonista, rabbia Allegri

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Tutte sue. Dopo la Supercoppa Italiana, anche la Coppa Italia: trionfo Inter. All’Olimpico battuta la Juventus 2-4 dopo i tempi supplementari. Proteste bianconere per i due rigori ai nerazzurri. Espulso Allegri, Perisic protagonista con una doppietta.

TUTTOSPORT

Inter di rigore, Rabbia Allegri. Finale di Coppa Italia ad altissima tensione: due penalty per i nerazzurri che dopo undici anni conquistano il trofeo ai supplementari (2-4). Max furioso con la panchina di Inzaghi: espulso.