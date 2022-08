Prima Pagina IN Edicola: Skriniar-Inter rinnovo top, Acerbi ok ma Marotta…

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT L’affare si chiuderà dopo la sfida di venerdì. Tra Chalobah e Akanji l’Inter vira su Acerbi. Ieri l’incontro con l’agente del difensore: c’è il via libera della Lazio per un prestito gratuito, ma prima Marotta riparlerà con il Chelsea. TUTTOSPORT Skriniar-Inter pronto un rinnovo da top player.