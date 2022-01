Prima Pagina IN Edicola: Serie A no rinvio ma Bologna-Inter salta. Stadi osservati

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Dimezzati dalle ASL. Caos calcio: saltano Bologna-Inter e le gare di Salerno, Firenze e Bergamo. Consiglio straordinario di Lega: no al rinvio, pronti i ricorsi al TAR. Juventus-Napoli a rischio: tre azzurri messi in quarantena a Torino. Una giornata segnata da nuovi casi di COVID-19 e dagli stop delle autorità sanitarie. Bocciata dal Governo la proposta di bloccare i campionati ma stadi sotto osservazione. Mourinho a San Siro come un derby. Il tecnico torna nel suo stadio. La Roma sfida il Milan (ore 18.30).

TUTTOSPORT

La Serie A riparte, ma il virus squassa il calendario. Arbitra il COVID-19. Le ASL di Bologna, Udine, Salerno e Torino stoppano le gare a causa dei focolai.