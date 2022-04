Prima Pagina IN Edicola: sempre più Inter! Arbitri, Pioli attacca Inzaghi

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Sempre più Inter. Volata scudetto, grande prestazione dei campioni contro la Roma (3-1). Inzaghi batte Mourinho e torna in testa: «Ce la giochiamo a petto in fuori». Stasera il Milan all’Olimpico con la Lazio, Pioli ritrova il talismano Ibrahimovic. Gol di Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez, poi a segno Mkhitaryan: +1 sui rossoneri. E mercoledì c’è il recupero a Bologna.

TUTTOSPORT

Tornado Inter, veleno Milan. Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez schiacciano la Roma e Mourinho, che dice: «Ora per lo scudetto tifo nerazzurro». Ma Pioli attacca Inzaghi sugli arbitri.