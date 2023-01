Prima Pagina IN Edicola: piano Inter per Kvaratskhelia ma stop Brozovic

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Napoli solo. Unica imbattuta in Europa, trova tanti “nemici”. Kvaratskhelia inquieta l’Inter che perde Brozovic. Il croato KO per una lesione al polpaccio. Domani a San Siro il big match da scudetto. Spalletti sfida anche i gufi, Inzaghi senza il suo regista ha un piano per l’asso georgiano.

TUTTOSPORT

Lautaro Martinez: «Tutta la grinta del Mondiale contro il Napoli». L’argentino sfida la squadra della leggenda Maradona: «Sono pronto per giocare. Credo allo scudetto dell’Inter». De Laurentiis spinge la capolista, più vicina a Ounahi.