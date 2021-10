Prima Pagina IN Edicola: Peruzzi e l’Inzaghi inedito, Ferri lancia Izzo-Inter

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Peruzzi ci regala un inedito Simone, figura centrale di Lazio-Inter: «Sarri, stai attento. Inzaghi come Conte. Dolce, ma anche duro e autoritario. Da scudetto». L’ex portiere, per sette anni compagno di squadra e per cinque dirigente dell’attuale tecnico interista: «Vive per vincere. Teso da non dormire la notte».

TUTTOSPORT

Il consiglio di Riccardo Ferri per completare la difesa. «Fisico e mentalità: Izzo è uno da Inter. Mi piace, in una stagione così logorante può essere utile».