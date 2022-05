Prima Pagina IN Edicola: Perisic dribbla l’Inter per Conte. No Dybala-Roma

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Perisic da Conte. Offerta Tottenham, il croato verso il sì. Roma: un top player per Mourinho. Dybala costa troppo, ma…

TUTTOSPORT

Il dribbling di Perisic: ciao Inter, corro da Conte. Nessuna risposta del croato alla proposta nerazzurra di rinnovo: lo aspetta il Tottenham.