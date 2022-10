Prima Pagina IN Edicola: pazza Inter, che fatica! Aiutini e follie a Firenze

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola

CORRIERE DELLO SPORT

Pazza Inter. Rocambolesco 4-3 a Firenze. Terza vittoria di fila per Inzaghi, ma che fatica.

TUTTOSPORT

Aiutini e follie: colpo Inter. Tripla rimonta della Fiorentina, ma Venuti al 95′ regala il 4-3 a Mkhitaryan dopo un fallo di Dzeko. Viola furenti anche per un mancato rosso a Dimarco. Ira Commisso: caos negli spogliatoi.