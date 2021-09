Prima Pagina IN Edicola – Parla Calhanoglu: «Vincerò con l’Inter!»

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Calhanoglu esclusivo: «Perdonato dai milanisti ma vincerò con l’Inter. Favoriti per il titolo, con Inzaghi c’è già una bella intesa. Skriniar? Un grande».

TUTTOSPORT

Scappa Napoli. Azzurri scatenati: nuovo 0-4 dopo Udine. Osimhen (2), Ruiz e Zielinski stendono la Sampdoria, cinque vittorie su cinque e controsorpasso su Inter e Milan.