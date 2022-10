Prima Pagina IN Edicola: l’ora di Inzaghi, col Barcellona si gioca l’Inter

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’ora di Inzaghi. Barcellona a San Siro, si gioca l’Inter: «Non abbiamo alibi». Il tecnico nerazzurro si difende: «Dybala? Rinuncia decisa con il club». Se Lautaro Martinez non ce la fa gioca Correa al fianco di Dzeko.

TUTTOSPORT

Lautaro Martinez, salvami tu. Inzaghi contro il Barcellona si gioca l’Inter e spera nel recupero di Lautaro Martinez: «Io a rischio? Normale. Dybala? Scelta fatta con la società».