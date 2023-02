Prima Pagina IN Edicola: occhi dell’Inter sul nuovo Skriniar. E non solo

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Nulla in prima pagina relativo all’Inter.

TUTTOSPORT

Si cerca il nuovo Skriniar. L’Inter a Roma: missione Solet. Il DS Ausilio è andato all’Olimpico per il difensore del Salisburgo. E non solo.