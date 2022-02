Prima Pagina IN Edicola: Napoli-Inter, follia Derby! Gosens vicino al rientro

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola

CORRIERE DELLO SPORT

Il grande ex di Napoli-Inter. La voglia matta di Spalletti. Due anni tormentati a Milano. Ora la chance di rivincita. Che Spalletti sarà domani al Maradona? Inutile girarci intorno. La sua storia all’Inter resterà un tafano che gli ronzerà a lungo nella testa. L’incompiuta di una carriera che di gemme ne ha scodellate a bizzeffe tra Italia e Russia. «Perché non porterò più mio figlio allo stadio». Nella lettera-sfogo di un padre la cronaca di un derby di ordinaria follia: insulti, lanci di ogni genere. Gli steward? Assenti. La paura? Tanta. «Caro direttore scrivo per segnalare gli incresciosi episodi di cui sono stato – purtroppo – spettatore nella giornata del 5 febbraio: in occasione del derby Inter-Milan.

TUTTOSPORT

Gosens, obiettivo Derby. L’ex atalantino è vicino al rientro e punta alla semifinale di coppa Italia.