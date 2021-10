Prima Pagina IN Edicola: Moratti anticipa Inter-Juventus! Derby pure su Lucca

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Moratti al VAR. Gioie, sofferenze, polemiche: il presidentissimo gioca il nostro “classico”. «Il finale di Juventus-Inter del 1998 non l’avrebbe cambiato neanche il video. Oggi vivo la sfida con meno tensione e pensieri. Ronaldo baciato da Dio, Ibrahimovic la cantante lirica. Mourinho come Helenio Herrera».

TUTTOSPORT

Inter-Juventus che derby per Lucca! Domenica la supersfida a San Siro con cinquantaseimila spettatori, ma sul mercato è già duello per il bomber del Pisa e della Serie B che piace tanto anche al Milan.