Prima Pagina IN Edicola: Moratti acclama Mourinho, celebrazione a Inter-Roma

CORRIERE DELLO SPORT

Dal Triplete alla sfida di coppa: parla Moratti. «Mourinho vincerà anche a Roma. Stasera tifo per l’Inter, ma José è un valore aggiunto. So già che mi emozionerò nel vederlo a San Siro. Siamo rimasti molto legati. Inzaghi sta andando meglio di Conte. Al portoghese va dato soltanto un po’ di tempo». Pioli: «Scudetto per cinque, Inter e Juventus le più forti». Il tecnico del Milan dopo il derby e la svolta del mercato.

TUTTOSPORT

Stasera Inter-Roma. Moratti: «José, bentornato a casa. Che piacere rivederlo!» E San Siro è pronto a celebrare Mourinho.