Prima Pagina IN Edicola – Marotta pensa a Kessié! Inter, Bellerin in pole

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola

CORRIERE DELLO SPORT

Proprio tu, Lukaku! Il Belgio batte 1-0 il Portogallo di CR7: sfiderà gli azzurri nei quarti. Escono di scena i campioni del 2016. Gara durissima: Eden Hazard e De Bruyne KO.

TUTTOSPORT

Inter: pole Bellerin per il dopo Hakimi. Milan-Kessié: stallo e Marotta ci pensa. – A noi due! Cristano Ronaldo KO: nei quarti l’Italia sfida il Belgio di Lukaku.