Prima Pagina IN Edicola: Marotta-Inter, tre anni fa la grande svolta

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter tre anni di Marotta: che storia! Nel dicembre 2018 Zhang gli affidava la gestione del club: è stata la svolta.

TUTTOSPORT

«Insigne e il Napoli si decide a gennaio». Rinnovo: parla il procuratore. Accordo ancora lontano tra capitano e società: la differenza è di sei milioni. «Giorni fondamentali, non si può andare oltre. Tutto nelle mani di De Laurentiis».