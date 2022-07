Prima Pagina IN Edicola: mani Juventus su Bremer, l’Inter valuta due nomi

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Juve vicina a Bremer. Kim tra Inter e Napoli. Il brasiliano del Toro continua a preferire i nerazzurri. Cairo valuta l’offerta di Agnelli. Il sudcoreano e Akanji le alternative di Marotta.

TUTTOSPORT

Dopo Dybala, un’altra clamorosa beffa per l’Inter. Mani Juve su Bremer. Sorpasso completato: Marotta non alza l’offerta nell’incontro con Cairo, i bianconeri adesso devono soltanto definire l’operazione. 40 milioni al Torino e 4,5 l’anno all’anno al difensore brasiliano.