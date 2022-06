Prima Pagina IN Edicola: Lukaku-Inter fatta, si chiude oggi! Sprint Dybala

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lukaku, è fatta. Big Rom ritorna a Milano: il club londinese dice sì all’affare. Inter, accordo con il Chelsea: dieci milioni più bonus per il prestito. Contatto Zhang-Marotta per il via libera al rientro dell’attaccante. E mercoledì arriva Mkhitaryan per le visite. Sprint Dybala.

TUTTOSPORT

Lukaku all’Inter: è fatta. Via libera del Chelsea. Accordo sul prestito a dieci milioni più due di bonus legati ai risultati nerazzurri: oggi i club definiscono l’affare. Adesso sotto con Dybala.