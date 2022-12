Prima Pagina IN Edicola: Lukaku fa piangere il Belgio! Pugni e lacrime

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lukaku fa piangere il Belgio. Protagonista negativo della clamorosa eliminazione. L’interista entra nella ripresa e nel finale fallisce almeno quattro facili occasioni. La Croazia di Modric avanti come seconda dietro un fantastico Marocco.

TUTTOSPORT

Lukaku elimina il Belgio. Big Rom: pugni e lacrime. Martinez si dimette. Errori clamorosi dell’interista: pari con la Croazia, ora attesa dal Giappone.