Prima Pagina IN Edicola: l’Inter scarica Lukaku. Ora solo la Juventus

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lukaku, via libera. L’Inter si ritira: c’è solo la Juventus. Big Rom da Allegri: il contratto è pronto, ma prima Vlahovic deve andare al PSG. Al Chelsea 40 milioni e 8 netti per tre anni al belga che ha rotto col club di Zhang e domani andrà in ritiro con i Blues.

Morata vuole tornare a lavorare con José e Dybala. La Roma prepara il vertice con l’Atletico Madrid: deve anticipare l’Inter

TUTTOSPORT

L’Inter scarica big Rom, via libera per la Juventus. I nerazzurri, furibondi col belga che ha trattato con Giuntoli, ritirano l’offerta al Chelsea. I bianconeri devono prima chiudere per Vlahovic al PSG. Nel frattempo risputa il meno costoso Alvaro, sul quale c’è la Roma. E pure Marotta pensa in alternativa a Balogun.

Lukaku: può intrigare il dispetto all’Inter, ma che c’azzecca col “nuovo” progetto?