Prima Pagina IN Edicola: Lazio-Inter, incubo Immobile. E girone di ferro

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lazio-Inter (20.45) è il primo big match: Inzaghi tra cuore e tre punti. Sarri: «Sono i più forti». Simone: «Ciro, prenditi una pausa». Maurizio sceglie Provedel e uno tra Vecino e Basic. Nerazzurri, Dimarco è favorito su Gosens. Sorteggi Champions League: Pioli e Spalletti, mezzo sorriso. L’Inter in un girone di ferro: Bayern Monaco e Barcellona.

TUTTOSPORT

Sorteggio Champions League. Ahi Inter: Bayern Monaco e Barcellona. L’incubo Ciro agita Inzaghi. Immobile infallibile con i nerazzurri. Alle 20.45 Lazio-Inter.