Prima Pagina IN Edicola: Lautaro Martinez-Vlahovic, ossessione Scudetto

CORRIERE DELLO SPORT

La Juve insegue l’Inter, Dusan insegue il Toro. Domenica sera due sfide in una. Prova a prendermi. Lautaro-Vlahovic, ossessione Scudetto. L’argentino ha segnato 19 gol in campionato: uno ogni 85 minuti. Il serbo vive un momento magico: è a quota 12 (sei nelle ultime quattro gare). E Allegri va a caccia della nona vittoria in trasferta per salire a +2 su Inzaghi.

TUTTOSPORT

Tacconi esclusivo gioca Inter-Juve: «Lautaro è Careca. Vlahovic? Pablito. L’argentino vive un momento magico, il serbo si è ripreso alla grande dopo i malanni».