Prima Pagina IN Edicola: Lautaro Martinez, l’Inter resiste! Zapata si complica

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Anche Lautaro Martinez! Dopo l’addio di Lukaku, un altro big nerazzurro nel mirino dei club inglesi. Il Tottenham offre 85 milioni. Ma stavolta l’Inter resiste. A Parma (0-2) cori e striscioni contro Zhang. C’è l’OK di Dzeko ma si complica la pista Zapata.

TUTTOSPORT

Bufera Inter. Brivido Lautaro Martinez, oggi Dzeko. Tottenham su Martinez, arriva il bosniaco. Battuto il Parma.