Prima Pagina IN Edicola: Juventus-Inter, la rissa d’Italia. Brutta fine

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

La rissa d’Italia. Juve-Inter: pari (1-1), spinte e scene da far west con tre espulsi. Succede tutto negli ultimi 10′ dopo i due gol: rosso a Romelu, al colombiano e Handanovic. Rabbia Inzaghi: «Equivocata l’esultanza del belga». Ritorno il 26.

TUTTOSPORT

Che brutta fine. Un regalo di Bremer (mani in area) vanifica il vantaggio di Cuadrado all’83’. L’esultanza del belga (da cacciare prima per un fallaccio su Gatti) scatena il finimondo: rosso a Big Rom, al colombiano e a Handanovic. Appuntamento a San Siro il 26 aprile per giocarsi la finale di Coppa Italia.