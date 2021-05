Prima Pagina IN Edicola: Juventus-Inter, decide Conte! E fa una stoccata

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Decide Conte. Alle 18 la Juventus rincorre la Champions League, ma trova l’ostacolo peggiore. La stoccata di Antonio: «Campionato equilibrato? Non per l’Inter». L’Atalanta apre alle 15 la giornata, domani tocca a Milan e Napoli: incertissima la volata europea.

TUTTOSPORT

La Juventus nelle mani di Conte. Alle 18 contro l’Inter per l’orgoglio e per mantenere le speranze Champions League. Pirlo: «Ci deve bruciare vedere allo Stadium i nuovi Campioni d’Italia». Non solo l’Inter, i club di Serie A: «Tagliamo due stipendi». Tutte le società intendono avviare una trattativa con il sindacato calciatori per non pagare due mensilità e far slittare a dicembre quelle di maggio e giugno.