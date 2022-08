Prima Pagina IN Edicola: Inzaghi travolto da Sarri, crollo Inter. Lazio prima

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Questo è Sarri. Emozioni e spettacolo all’Olimpico: biancocelesti primi in classifica. Lazio favolosa: diverte e stende l’Inter (3-1). Luis Alberto incanta. Sblocca Felipe Anderson, pari di Lautaro Martinez. Poi il Mago entra e cambia la partita: firma il 2-1 e costruisce il gol di Pedro. Inzaghi amaro: «Tanti rimpianti».

TUTTOSPORT

Crollo Inter. Che lezione da Sarri! La Lazio domina (3-1) e va in testa. Gioco, ritmo, cambi vincenti e gol spettacolari. Inzaghi travolto.