Prima Pagina IN Edicola: Inzaghi si salva, Acerbi evita la figuraccia all’Inter

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lautaro e Acerbi salvano Inzaghi. Coppa Italia, Inter-Parma 2-1: ai supplementari.

TUTTOSPORT

A 44 anni, Buffon ancora protagonista: parate spettacolari. Il più forte di sempre. Parma eliminato ai supplementari dopo il vantaggio di Juric e il pari di Lautaro Martinez all’88’: Acerbi evita una figuraccia a Inzaghi e porta i nerazzurri ai quarti di Coppa Italia (2-1).