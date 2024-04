Prima Pagina IN Edicola: Interstellar, giù il cappello. Seconda stella

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Interstellar. La consegna dello Scudetto della seconda stella è avvenuta proprio nel derby: Milan battuto 2-1. Con questo, firmato Inzaghi. sono 20. Da Ausilio a Zhang, tutti i protagonisti di una memorabile cavalcata.

TUTTOSPORT

Nel derby goduria finali: più forte di tutti, l’Inter è campione. Giù il cappello. Acerbi e Thuram firmano la vittoria che sancisce una superiorità mai in discussione: Tomori salva l’orgoglio Milan ma non Pioli. I nerazzurri mettono la seconda stella con 5 giornate d’anticipo. Risse finali: espulsi Theo, Dumfries e Calabria. Lautaro in lacrime, Inzaghi portato in trionfo.